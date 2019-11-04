Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylıklarını, boğaza ve belediyelere ‘kayyum’u değerlendirdi

İstanbul Boğazı’nda yetkilerin Saray’a devredilmek istenmesini değerlendiren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'Denetlemelerden istedikleri sonucu alamayınca belediyelere yasal müdahalede bulunmanın her türlü yollarını arıyorlar' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP’li belediyelere kayyum atanmasından İstanbul Boğazı’nda yetkilerin Saray’a devredilmek istenmesine, yeni vergi düzenlemesinden zamlara kadar gündemdeki konuları değerlendirdi.

CHP Genel Merkezi’nde iç siyasette yaşanan gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, “Belediyelerimiz sürekli denetleniyor. Arkadaşlarımızdan denetçiler için her belediyede özel oda bulundurmalarını istedim. Gelip orada rahat rahat denetliyorlar” dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde bir kusur bulunamadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, “Buradan bir sonuç elde edemeyince, ‘Acaba yasal olarak nasıl müdahale edebiliriz, özellikle İstanbul’un rantını nasıl paylaşabiliriz’ diye düşünmeye başladılar. O rant İstanbulluya aittir, Saray’a değil” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “İstanbul’da kupon arazi bile satılırken benim haberim olsun” diyen bir anlayışa sahip olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Bunu diyen kişi, bu ülkede Cumhurbaşkanlığı yapamaz. Çünkü kişisel çıkarı için rantı kontrolü altına almak istiyor. O rantı İstanbul için, İstanbullu için kullanacak. Yeni düzenleme henüz parlamentoya gelmedi. Nasıl gelir bilmiyorum. Parlamentoya geldiğinde bunu hep beraber göreceğiz. Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bazı gelirlerini kısma yönünde de bazı iddiaların olduğunu duyuyoruz. Bunlar yanlıştır. Saygın bir devlet yönetiminde bu tür kararlar iktidara da zarar verir yerel yönetimlere de. O nedenle bıraksınlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı kendi görevini yapsın.”

SUÇLULARSA SUÇÜSTÜ YAPIN

HDP’li belediyelere “Belediye başkanları hakkındaki soruşturmalar” gerekçe gösterilerek atanan kayyumları da değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Biz, kayyum atamasını asla doğru bulmuyoruz. Bu belediye başkanları gittiler, savcılıktan iyi hal kağıdı aldılar. Yüksek Seçim Kurulu bunların seçime girebileceğine karar verdi. Vatandaşın oyunu aldılar, geldiler, belediye başkanlığı yapıyorlar. Varsa bir suçları, suçüstü yapın, soruşturma açın, sözde bağımsız mahkemelerin en azından karar vermesini bekleyin” diye konuştu.

BU KIŞ ZOR GEÇECEK

AKP’nin iç siyasette yaptığı yanlışların bir benzerini ekonomide de yaptığını ifade eden Kılıçdaroğlu, “Bu kış vatandaş için çok zor geçecek” dedi.

Doğalgaz ve elektriğe yapılan zamlarla yeni vergi düzenlemesini değerlendiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“Bu kış ağırlıklı olarak doğalgaz ve elektrik faturaları gündeme gelecek. Vatandaş, İzlenen ekonomik politikanın kendisi açısından maliyetini, yaşayarak görecek. Yeni zamlar gelmesin diye yeni vergiler getiriyorlar. Dışarıdan arzu ettikleri kadar borç para bulamıyorlar. İçeride zaten bütün kaynakları tükettiler. Türkiye’nin en değerli kurumlarını Türkiye Varlık Fonu adı altında, borç aldıkları kurumlara, kişilere, şirketlere ipotek ettiler. Bu kötü tabloyu yeni vergilerle de düzeltemezler. Çünkü vatandaş kendi beyan ettiği gelirin vergisini bile ödeyemiyor. SGK primini ödeyemiyor. Para yok, kazanamıyor.”

GÖREVDEN ALABİLİRLER

Kılıçdaroğlu, Türkiye tarihinde ilk kez bir üst kurul üyesinin görevden el çektirildiğine değinerek, “RTÜK Başkanı, kendi görev alanı ile ilgili iki ayrı yerde yöneticilik yapıyor. Faruk Bildirici bunu gündeme getirdiği için görevden alındı. Diğer üyemiz İlhan Taşçı’ya söyledim. Faruk Bildirici’nin gündeme getirdiği aynı şeyleri o da gündeme getirecek. Onun da üyeliğini düşürebilirler. Yerine gelecek kişi de aynısını yapacak. Bu yanlış düzeltilinceye kadar bu uygulamamızı sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.

HERKES ADAY OLABİLİR

Önümüzdeki yıl Nisan ayında yapılması planlanan CHP Kurultayı ve il, ilçe kongrelerinde izleyecekleri stratejiye ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu, “Adaylıklar konusunda mutabakat olursa seviniriz. Aksi durumda isteyen herkes aday olabilir” dedi.

Muharrem İnce’nin de Genel Başkan adaylığı için nabız yokladığı hatırlatılan Kılıçdaroğlu “Demokratik standartlar içerisinde her isteyen aday olabilir. Müdahale etmiyoruz. Edersek, haksızlık olur. İl kongreleri için de iki aday, beş aday olur. Ama kavga asla olamaz. Kim kavga ederse o partiden ayrılmak zorundadır. Biz onu partide tutmayız. Oturur demokratik açıdan yarışırlar, buna saygımız var” diye konuştu.

EREN ERDEM BOŞUNA HAPİS YATTI

489 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen CHP eski milletvekili Eren Erdem’in durumunu da değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Eren Erdem boşu boşuna, haksız yere yattı. Ben eminim ki Erdem beraat de edecek. O kadar hapiste yatmasının bedelini kim ödeyecek? Eren Erdem öyle Osman Kavala öyle askeri öğrenciler, gazeteciler, avukatlar öyle. Bu durumda çok sayıda kişi var hapiste” dedi.