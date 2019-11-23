Kılıçdaroğlu: 'CHP'yi nasıl geriletiriz?' diye kumpaslar kuruluyor

'Saray'a giden CHP'li' iddialarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ben Cumhurbaşkanı adaylığımı ortaya koyuyorum, sen koyabiliyor musun?' açıklamasına da yanıt verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP örgütlerine yönelik ciddi kumpaslar var. Belediye başkanlarına, milletvekillerine, vatandaşlara söyledim" dedi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da çağrı yaptı ve "Seninle her yerde tartışırım" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Harmandalı Elektrik Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde konuştu. 'Saray'a giden CHP'li" iddialarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ben Cumhurbaşkanı adaylığımı ortaya koyuyorum, sen koyabiliyor musun?' açıklamasına da yanıt verdi.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- CHP örgütüne yönelik ciddi kumpaslar var. Erdoğan, 'Ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun?' diyor bana. Ben ilk kurşunun atıldığı İzmir'den sesleniyorum. Seninle her yerde tartışmaya hazırım.
- Bizde kul hakkına saygı var, bizde dürüstlük var. Bize kumpas kurmaya çalışıyorlar, izin vermeyeceğiz.
- Belli çevreler, Erdoğan'ın bana yönelik eleştirilerini destekliyorlar. Havuz meydyası... Siz zaten itibarsız yayın organısınız. Sizler halkı köreltmek için yayın yapıyorsunuz. Milletin anası ağladı. Çocuklar yatağa aç giriyor.
- Ben senin bildiğin adamlardan değilim. Ben alnı temiz, insanı seven, insanlar arasında ayrım yapmayan biriyim. Benim çoluk çocuğum gidip de Amerikalarda büyük binalar almaz. Çünkü biz dürüstüz.
- Erdoğan'a söylüyorum: Başkasının önünde konuşmak kolay, yalan söylemek kolay... İster televizyona yalnız gel, istersen ordunla gel. Söz veriyorum yalnız geleceğim. Bizim verilmeyecek hesabımız yok. Seni gayet iyi tanıyorum. Fakir fukaranın hakkını boğazından indirenleri de biliyorum. Sen bana 5 soru soracaksın ben de sana 5 soru soracağım. Ne olduğunu millet görecek. Bu konunun arkasını bırakmayacağım. Öyle iftira atıp kaçmak yok. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını sormak benim namus borcum.