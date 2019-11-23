Kılıçdaroğlu: 'CHP'yi nasıl geriletiriz?' diye kumpaslar kuruluyor

'Saray'a giden CHP'li' iddialarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ben Cumhurbaşkanı adaylığımı ortaya koyuyorum, sen koyabiliyor musun?' açıklamasına da yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP örgütlerine yönelik ciddi kumpaslar var. Belediye başkanlarına, milletvekillerine, vatandaşlara söyledim" dedi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da çağrı yaptı ve "Seninle her yerde tartışırım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Harmandalı Elektrik Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde konuştu. 'Saray'a giden CHP'li" iddialarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ben Cumhurbaşkanı adaylığımı ortaya koyuyorum, sen koyabiliyor musun?' açıklamasına da yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: