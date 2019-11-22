Kılıçdaroğlu, ANAP'lılarla buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 25 eski ANAP milletvekili ve yöneticisiyle bir otelde görüştü. Görüşmede ANAP'lı grubun sözcülüğünü Ahmet Özal yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ANAP'lı eski vekil ve yöneticilerle bir araya geldi. Sözcü yazarı Can Ataklı, söz konusu görüşmeye ilişkin, "Bundan bir hafta önce Kemal Kılıçdaroğlu, eski ANAP’lı milletvekili ve yöneticilerle yemek yemiş. Yemek, Yeşilköy’deki WOW Otel’de gerçekleşmiş. 25 eski ANAPmilletvekili ve yöneticisinin katıldığı yemekte, Turgut Özal’ın büyük oğlu Ahmet Özal, grubun sözcülüğünü üstlenmiş. Kılıçdaroğlu, eski ANAP’lılardan merkez sağda neler olabileceği konusunda fikirler almış" aktarımında bulundu.