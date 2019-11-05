Kılıçdaroğlu: 3Y ile mücadele eden bir AK Parti vardı, artık yok

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün grup toplantısında yaptığı konuşmada ‘3 Y ile mücadele eden bir AK Parti vardı, doğru. Ben bu mücadeleyi yapacağım diyordu, demokrasiyi savunuyordu. Böyle bir iktidar yok artık’ dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye’de bir dönem 3Y (yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar) ile mücadele eden, “demokrasiyi savunan” bir AKP iktidarı olduğunu, artık bunun kalmadığını savundu.

Kılıçdaroğlu “3Y ile mücadele eden bir AK Parti vardı, doğru. Ben bu mücadeleyi yapacağım diyordu, demokrasiyi savunuyordu. Böyle bir iktidar yok artık. AK Parti iktidarı yok, saray iktidarı var” diye konuştu.

CHP lideri “Saray iktidarı, bir zümre, kibir, firavun iktidarıdır. Kendi topraklarına çizmeli galoşla basandan korkacaksınız. O kibir firavun kibridir” dedi.

SURİYE'DE 7 'STRATEJİK' HATA

Kılıçdaroğlu grup toplantısında yaptığı konuşmada ayrıca hükümetin Suriye politikasında stratejik hatalar yaptığını belirterek “7 madde halinde sizinle paylaşmak istiyorum” dedi. Kılıçdaroğlu bu maddeleri şöyle sıraladı:

“1- Suriye'nin uluslararası konusu yeteri kadar bilinip değerlendirilmemiştir. Ak Parti dış politika icraatlarında Dışişleri Bakanlığı'nı devredışı bırakmıştır. Bu süreç Türkiye'nin Ortadoğu'da maceracı politikaya sürüklenmesinin sebebidir.

2- Emperyal güçlerin taşeronluğuna soyunmak. Türkiye Suriye'ye demokrasi getireceğiz diyerek emperyal güçlerin taşeronluğuna soyunmuştur. Örneğin Türkiye üzerinden Suriye'ye silah sokulmuştur.

3- Türkiye üzerinden teröristleri Suriye'ye göndermek.

4- Musul Başkonsolosluğu’nun basılmasına edilgen tepki verildi.

5- Suriye'de Türkiye'ye ait vatan toprağını IŞİD'e teslim etmek. Süleyman Şah Türbesi terör örgütünden kaçırılmıştır.

6- IŞİD terörüyle mücadele etmek ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamakta hata yapıldı.

7- Haklı iken haksız duruma düşürülmek. Türkiye'nin terörle mücadelesine en büyük zararı AK Parti iktidarı ve onun genel başkanı vermektedir. Operasyonu Türkiye'nin güvenliği için yapıldığını anlatmak yerine bir fetih söylemiyle konuşmuştur. Bu inandırıcılığımıza büyük ölçüde zarar vermiştir.”

ERDOĞAN'A MEKTUP TEPKİSİ

ABD Başkanı Trump’ın AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yazdığı mektuba yanıt verilmemesini eleştiren Kılıçdaroğlu “Erdoğan'ın açıklaması şu; giderken mektubu götürecek. Hani atmıştınız! Sen mektup taşıyıcısı mısın kardeşim ya. O mektup sana nasıl geldi? Sen mektup için iki satır yazı yapmaya cesaret edemiyorsun. Rıza Zarrab kadar Türk milletinin şanını düşünmüyorsun” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

- (ABD’nin Erdoğan’ın mal varlığını araştırması) “Mal varlığı ile araştırma yapacağız dediler, paniğe kapıldı. Şunu söyleyeceksin; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının mal varlığını araştırmazsanız namertsiniz diyeceksiniz. Benim ailemin yurt dışında beş kuruş parası yoktur diyeceksin. Eğer verilecek hesabınız varsa bunları söyleyemezsin. Biz niye söyleyebiliyoruz, çünkü alnımız açıktır.”

- (Eren Erdem) “Eren Erdem aramızda. 490 gün hapiste kaldı ama bugünkü düzende yadırganacak bir şey değil .Yargı bağımsız değil, ülkede demokrasi yok. Her türlü baskı var, gizli tanıklarla istedikleri kişiyi tutuklayabiliyorlar, beyefendinin arzusuna göre de serbest bırakıyorlar. Bütün bunlara rağmen adaleti sağlamak için mücadelemizi vereceğiz."

- (Kayyum atanması) "Seçime giriyorlar, kazanıyorlar ve kayyum atayarak görevden alıyorlar. Niçin? Hâkim var, suçluysam mahkemeye verirsin. Hangi gerekçeyle kayyum atıyorsun. Bilmemiz lazım. Ankara’da AKP'li belediye başkanı görevden alındığında da eleştirdik, bu demokrasiye darbedir dedik."

- "Yerlerine kayyum atanan belediye başkanlarının kelepçelenip 10 saat bekletilmeleri doğru değildir."

- (RTÜK) "Her partiden üye seçildi bizden de iki tane var. Biri Faruk Bildirici. Gönderdik. Fakat gitti baktı ki RTÜK Başkanı yasalara aykırı gelir sağlıyor ve dolayısıyla bunun doğru olmadığını, atandığı yönetim kurullarından istifa etmesi gerektiğini söyledi. Bunu seslendirdi bir yolsuzluk olayını dillendirdi. Bunun için sen misin dediler oturuyor 6 kişi RTÜK üyeliğini düşürüyorlar. Parlamentonun üzerinde gücü görüyor musunuz? Kendi kendilerini çalıp oynuyorlar.”

'15 TEMMUZ ADİL ÖKSÜZ YAKALANMADAN AYDINLANMAZ'

- (15 Temmuz) "Adil Öksüz'ün kayınpederini buldular herkesi buldular onu bulamadılar. Bulmak istemediler. Onun için 15 Temmuz darbe girişimi aydınlanmış değildir. Adil Öksüz yakalanmadan da aydınlanamaz."

- "15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili çok soru var. Bizim muhalefet şerhimiz olduğu için 15 Temmuz Araştırma Komisyonu raporları yayımlanmıyor. Adım gibi eminim devletin kurumları onun nefes aldığını dahi takip etmiştir. Neden yakalanmadı?"

- "Yurt dışından patates, mısır, buğday getiren, et ithal edilen adama oy mu verilir! Ayrıca senin hakkın var. Parlamento kanun çıkarmış. Milli gelirin yüzde biri oranında çiftçiye teşvik verilir diyor. Verilmiyor bu para."

- "Cumhuriyet tarihinin en büyük işsizliğiyle karşı karşıyayız. En büyük ekonomik kriziyle karşı karşıyayız. Sosyete damat açıklama yapıyor; istihdam seferberliği 2019 tanıtım toplantısı."

'BİR BAKANIN ADININ ULUSLARARASI YASA DIŞI UYGULAMALARA KARIŞTIĞI HABERLERİ GELİYOR'

- "Normal demokrasilerde sosyete damadın istifa etmesi gerekiyordu. Ayrılır mı görevinden? Asla. Çünkü parayı seviyor.”

- “Saray iktidarı liyakate önem vermez. Çünkü bir kişi var. Ne liyakati. Her şeyi ben biliyorum diyor. Yarın ameliyata girerse, şunu bunu yaparsa hiç şaşırmayın. Bunların tamamı bir kişiden soruluyor. O bir kişi liyakat dediğimiz kavramı bir tarafa atmış vaziyette."

- "Ona göre büyükelçiler vardır. Örneğin ayakkabı kutusunda rüşvet alan kişiyi büyükelçi tayin edebilirsiniz. Örneğin hayatında dış politikada bir yazı yamayan bir kişiyi bir başka ülkeye büyükelçi atayabilirsiniz. Niçin? Tek adam böyle istiyor. Şimdi yeni bir şey daha geldi, bir bakanın adının bazı uluslararası yasa dışı uygulamalara, ahlak dışı uygulamalara karıştığı yönünde haberler geliyor. Bunları dikkatle izliyoruz."