Kiğılı: Bana göre en büyük krizi yaşıyoruz

Perakende ve hazır giyim patronu Kiğılı, 'Bu zamana kadar görüp görebileceğimiz bana göre en büyük krizi yaşıyoruz. Bundan daha büyük kriz görmedik' dedi.

Perakende ve hazır giyim sektörünün 51 yıllık firması Kiğılı’nın sahibi Abdullah Kiğılı Capital Dergisi’ne verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sektördeki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kiğılı, geçmiş krizlerle bugünü de kıyaslarken içinden geçilen sürecin yaşanan “en büyük kriz” olduğunu söyledi.

“Sektörde 54’üncü yılımı yaşıyorum. Benimle beraber sektörde 3 kişiyiz. Birincisi Osman Boyner, ikincisi Mavi’nin kurucusu Sait Akarlılar, üçüncüsü de benim” diyen Kiğılı, “Sektörde bizden daha yaşlı kimse yok. Bu zamana kadar görüp görebileceğimiz bana göre en büyük krizi yaşıyoruz. Bundan daha büyük kriz görmedik” diye konuştu.

'BİR ÖZAL BİR DE ERDOĞAN' DİYORDU

Abdullah Kiğılı 2014 yılında katıldığı bir MÜSİAD toplantısında AKP’ye yakınlığını şu sözlerle ifade etmişti:

“Ben hayatımda iki büyük başkan gördüm, Türkiye’yi idare eden. Biri Turgut Özal, öbürü Recep Tayyip Erdoğan. 50 yıllık ticari hayatımda iki büyük başbakan gördük. Bütün ihtilalleri, muhtıraları gördüm. Her sabah bir bakanın çıkıp bir beyanat vermesiyle kurların, işlerin altüst olduğunu, her şeyin değiştiğini gördük, hepsini yaşadık. Çok şükür bugünlerde geriye dönüp baktığımızda Türkiye’nin gelişiminin çok büyük olduğunu görüyoruz.”

