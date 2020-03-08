KHK'lıların 8 Mart açıklamasına polis müdahalesi: 4 gözaltı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için basın açıklaması yapmak isteyen KHK'lı Acun Karadağ, Nuriye Gülmen, Merve Demirel ve Alev Şahin gözaltına alındı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Ankara’da Yüksel Caddesi’nde KHK ile görevden alınan ve görevlerine dönmek için eylemler düzenleyen Acun Karadağ, Nuriye Gülmen, Merve Demirel ve Alev Şahin basın açıklaması yapmak istedi.

KHK'lılarken açıklama yaparken darp edilerek gözaltına alındı.