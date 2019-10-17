İYİP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, ABD Başkanı Trump'ın 9 Ekim'de Erdoğan'a yazdığı mektubun gizlenmesine tepki gösterdi.

İYİP Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektubun gizlenmesine tepki gösterdi.

Ahmet Hakan'ın mektuba ilişkin "Mektup 9 Ekim'de yazıldı. Erdoğan tarafından arabuluculuk teklifi reddedilerek çöpe atıldı. Bu mektuba Verilmiş en net cevap 9 Ekim tarihinde saat 16:00’da verilmiş olan cevaptır. Bu cevap barış pınarı harekâtıdır" sözlerine tepki gösteren Çıray, "Buna itirazım var. Tezkereye onay 8 Ekim'de verilmişti. Saat 16.00'da ABD'de saat 09.00. Bu durumda mektubun harekatın başlamasından sonra gelme ihtimali yüksek. Keşke bu terbiyesizce yazılmış mektup kamuoyundan gizlenmeseydi. Mektuba rağmen Pompeo'ya randevu neden verilmiş?" dedi.