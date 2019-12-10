Kentteki tek kütüphaneyi yıkıp cami yaptılar

Malatya'da bir kütüphane 'Yeni bina yapılacak' denilerek yıkıldı, yerine cami inşa edildi.

Malatya’da 40 yıldır hizmet veren üç katlı halk kütüphanesi, “Yeni bina yapılacak” denerek yıkıldı. Yerine cami inşa edilen kütüphane için yeni bir yer bulunamayınca kitaplar, Beşkonaklar Caddesi üzerindeki bir konağa taşındı.

Konağın fiziki imkanlarının yeterli olmaması nedeniyle depo gibi kullanılan kütüphanede aradığı kitabı bulamayan öğrenciler, “Yeni bir kütüphane binası istiyoruz” dedi.

TEK KÜTÜPHANEYDİ

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, nüfusu 1 milyona yaklaşan Malatya’nın tek halk kütüphanesi de atıl duruma getirildi. 18 Nisan 2018 tarihinde dönemin valisi Ali Kaban başkanlığında, “Malatya Yeni İl Halk Kütüphanesi” yapımı için protokol imzalansa da henüz bir adım atılmadı. Malatya’da yaşanan kütüphane sorunu, TBMM gündemine de taşındı. TBMM Genel Kurulu’nda söz alan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 800 bin nüfuslu kentin tek bir il kütüphanesi dahi olmamasına tepki gösterdi.

2018 yılında yeni kütüphane yapımı için imzalanan protokolün üzerinden bir buçuk yıl geçmesine karşın tek bir adım bile atılmadığını anımsatan Ağbaba, “Malatya’ya yeni kütüphane yapmak için halen ne bekleniyor anlamak mümkün değil” ifadesini kullandı.