Kendisine sıra numarası almasını söyleyen doktoru darp etti

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Polikliniği'nde görevli Dr. Mehmet Yunus Yalçın, hastası tarafından darp edildi.
Hastanenin acil servisine gelen ve güvenlik görevlisiyle tartışan Sedat E., çalışanları, “Sizi tokat manyağı yaparım” diyerek tehdit etti.
Ardından ortopedi bölümünde tedavi olmak isteyen 31 yaşındaki Sedat E., kendisine sıra numarası almasını gerektiğini söyleyen Ortopedi Polikliniği'nde görevli Dr. Mehmet Yunus Yalçın’ı darp etti.
İhbar üzerine gelen polis, Sedat E.’yi gözaltına alırken, Dr. Mehmet Yunus Yalçın da olay nedeniyle şikayetçi oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.