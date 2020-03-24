Kendi OHAL'ini ilan eden Yücek ailesi, kredi ve faturaları da evde kendi bastığı paralarla ödüyor...

Bu haber zaytung.com adresinde yayınlanan parodi haberin birebir kopyasıdır. Elbetteki gerçek değildir. İktidarın milyonlarca emekçinin durumunu görmezden gelerek yaptığı gayriciddi açıklamalara verilen güçlü bir mizahi yanıt olduğunu düşündüğümüz için soL olarak sitemizde yer vermeyi uygun gördük.

Bu bir Zaytung haberidir...

Koronavirüs'e karşı alınan tedbirler kapsamında Sağlık Bakanı'nın çağrısına uyarak evde kendi OHAL'ini ilan eden Yücek Ailesi, bekleyen kredi ve fatura ödemeleri için de çözümü yine kendi içinde buldu.

Dün sabah internetten aldıkları aynı zamanda fotokopi çekme özelliğide bulunan printer'la birlikte evde kendi nakit paralarını basmaya başladıklarını belirten Onur Yücek(30), 24 saat içerisinde 2000 ABD Doları ve 3000 TL bastıklarını ancak mavi mürekkep bittiği için şimdilik ara verdiklerini ifade etti.

Koronavirüs öncesi İstanbul Avcılar'da kendisine ait bir cafe işlettiğini, eşininse özel bir okulda öğretmenlik yaptığını söyleyen Onur Yücek, yaratıcı fikrin ortaya çıkış öyküsünü ise şu sözlerle anlattı:

"Ben dükkanı kapattım, eşim Özlem'i de okuldan ücretsiz izine çıkardılar. Yaklaşık 2 haftadır 4 yaşındaki oğlumuzla birlikte evdeyiz. Bir yandan tabii sağlığımız için iyi bir şey yapıyoruz ama öbür tarafta evin mortagage'ı, faturalar, dükkanın vergileri de bekliyor. Hadi vergiyi ödemedik diyelim. Diğerlerini nasıl halledeceğimizi düşünmekten kaç gündür gözümüze uyku girmiyordu. Geçen gün Sağlık Bakanımızın 'herkes kendi OHAL'ini ilan etsin' açıklamasını dinlerken eşim 'İyi madem iş başa düştü kendi paramızı da kendimiz basalım o zaman. Sizi hiç yormayalım' dedi. O an birbirimize baktık ve aslında hiç de fena bir fikir olmadığına karar verdik..."

'HİJYENİK KOŞULLARDA BASILIYOR'

Özlem Yücek ise evde bastıkları paraların son derece hijyenik olduğunun altını çizerken, "Dışarıda zaten para yok, olanlar da maalesef mikrop saçıyor. Biz bunları tamamen steril koşullarda, eldivenlerimizi ve maskelerimiz takarak basıp daha sonra kolonya ile dezenfekte ediyorız. Bankalar, marketler, herkes gönül rahatlığıyla alabilir" sözleriyle de piyasalara güven verdi.

Son olarak "Hepimizin devletimize yardımcı olması gereken zor bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir zamanda illa Merkez Bankası'nın para basıp cebimize koymasını beklemek doğru değil. Evde kalacağız, kendi paramızı kendimiz yapacağız" diyen Onur Yücek de herkesi taşın altına elini koymaya davet etti.

Bu haber zaytung.com adresinde yayınlanan parodi haberin birebir kopyasıdır. Elbetteki gerçek değildir. İktidarın milyonlarca emekçinin durumunu görmezden gelerek yaptığı gayriciddi açıklamalara verilen güçlü bir mizahi yanıt olduğunu düşündüğümüz için soL olarak sitemizde yer vermeyi uygun gördük.