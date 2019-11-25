Kenan Evren’in adı silinecek: Kendisi mezarda, fikri iktidarda

12 Eylül faşist darbesinin lideri Kenan Evren’in adının cadde, okul, meydan ve ilçelerden silinmesi konusunda Meclis’te uzlaşma sağlandı. Evren'in kendisi mezarda, adı silinebilir ancak fikirleri iktidarda.

Türkiye 12 Eylül askeri darbesiyle açılan özelleştirme, piyasalaştırma, işçi sınıfının örgütsüzleştirilmesi ve gericilik döneminde AKP Türkiyesi ile doruk noktasını yaşıyor. Meclis’teki partilerin Evren’in adını silme kararında uzlaşması ise ‘Kendisi mezarda, fikri iktidarda’ dedirtiyor.

TBMM’de CHP, AKP, MHP ve İYİP milletvekillerince, Kenan Evren’in adının okul, cadde, sokak, köy, mahalle, kışla ve ilçelerden silinmesi konusunda uzlaşma yaşandı.

Konuyu Meclis gündemine getiren CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol “12 Eylül TBMM’yi kapattı, parti genel başkanlarını tutukladı. 650 bin kişi gözaltına alındı, 230 bin kişi sıkıyönetimde yargılandı. Ama bugün Kenan Evren’in adı Ankara’nın bir ilçesinde var. Okullarda, kışlalarda, meydanlarda var” dedi.

İYİP Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, “Bir darbecinin isminin sokaklarda, caddelerde bulunmasını hazmedemiyorum’‘ dedi.

MHP Grup Başkan Vekili Levent Bülbül de, ‘’Kenan Evren isminin birtakım yerlerde olmasını bizler de kabul edecek değiliz. Derhal faaliyete geçilmelidir” diye konuştu.

AKP Grup Başkan Vekili Cahit Özkan da “CHP’nin bu önerisi yerinde ve doğrudur. Bütün belediye meclisleri tersine işlem yapıp Kenan Evren caddesi, mahallesi, ilçesi, ne varsa bu isimler milletimizin vicdanında karşılık bulacak örnek şahsiyetlerin ismiyle değiştirilmeli. CHP’ye teşekkür ediyor ve belediye meclisleri ile idareleri göreve davet ediyoruz” dedi.