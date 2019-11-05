Kemalpaşa halkı ranta boyun eğmiyor

İzmir'de Bakanlar Kurulu kararı ile 'riskli alan' ilan edilerek kentsel dönüşüm kapsamına alınan Soğukpınar ve Atatürk Mahallesi sakinleri yaşadıkları bölgeyi terk etmemekte kararlı. Kentsel dönüşümün kaynağında rant ile inşaat şirketlerinin kâr hırsı olduğunu söyleyen mahalleli, CHP'li Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın imza attığı taahhütnameyi uygulaması gerektiğini hatırlattı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Atatürk, İnönü ve Soğukpınar mahalle sakinleri Pazar günü bir araya geldi. İlçede faaliyet gösteren Kemalpaşa Soğukpınar ve Atatürk Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Derneği'nin çağrısıyla buluşan bölge halkı, kentsel dönüşümün kaynağında rant ile inşaat şirketlerinin kâr hırsı olduğunu vurguladı.

Derneğe gönüllü olarak hukuki destek veren Avukat Erbay Yucak yaptığı konuşmada, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde AKP'li aday haricinde bütün belediye başkan adaylarının imzaladığı 7 maddelik taahhütnamedeki taleplerinden hiçbirinin Stratejik Plan'da yer almadığını söyledi. Avukat Yucak, CHP'li Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın da taahhütnamede imzası olduğunu ve altına imza attığı bir metnin sorumluluğundan kaçamayacağını söyledi. Yucak konunun takipçisi olacaklarını belirtirken, taleplerini belediye meclisine taşıyacaklarını sözlerine ekledi.

Dernek yöneticilerinin yanı sıra TKP temsilcilerinin de katıldığı toplantı, soru-cevap ve katkıların ardından mücadeleyi büyütme kararlılığıyla sona erdi.

2015 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile “riskli alan” ilan edilerek kentsel dönüşüm kapsamına alınan Soğukpınar ve Atatürk Mahallesi için hazırlanan imar planları bölge halkı tarafından yargıya taşınmıştı. Şehir Plancıları Odası da onaylanan imar planlarına karşı dava açmıştı.