Kemal Okuyan'ın Davutoğlu toplantısında yakaladığı ayrıntı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin kuruluş toplantısını bugün gerçekleştirdi.
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Davutoğlu'nun partisinin tanıtım filminde kullanılan parçanın, Sovyet istihbaratçısı olan Knipper’in 4. Senfonisi’nden Polyuşka Polye olduğuna dikkat çekti ve "Hani komünizm yaratıcılığı yok ederdi?" diye sordu.
İş Bankası reklamında Şostakoviç’in 5. Senfonisi. Ziraat Bankası reklamında Haçaturyan'ın Gayan Balesi. Şimdi de Davutoğlu’nun partisinin tanıtımında aynı zamanda Sovyet istihbaratçısı olan Knipper’in 4. Senfonisi’nden Polyuşka Polye. Hani komünizm yaratıcılığı yok ederdi?
— Kemal Okuyan (@OkuyanKemal) December 13, 2019