Kemal Okuyan'dan Morning Star için özel yazı: Yeni Osmanlı'nın ekonomi politiği

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, İngiltere solunun uzun soluklu gazetesi Morning Star'da Britanya Komünist Partisi'nin davetiyle özel bir yazı kaleme aldı.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Britanya Komünist Partisi'nin davetiyle Morning Star gazetesi için bir yazı kaleme aldı.

"Yeni Osmanlı'nın ekonomi politiği" başlıklı yazıda emperyalist sistem içindeki gelişmeler ve Türkiye burjuvazisi ve AKP'nin yayılmacı dış politikası birlikte ele alınıyor.

Libya'ya asker gönderme kararı dahil olmak üzere, AKP'nin 2000'lerin ikinci yarısında gündeme getirdiği ve Suriye’de başarısızlığa uğrayan Yeni Osmanlı projesinin "ikinci sürümünün" burjuvazi açısından işlevi ve gerekçeleri analiz ediliyor.

ERDOĞAN SÜREKLİ YENİ KARTLAR AÇMAK ZORUNDA

AKP iktidarının günlük manevralara açık, ilkesellikten uzak ve pragmatist bir dış politika izlediğine dikkat çekilerek "Erdoğan Libya’da kendi iktidarını ciddi bir biçimde sarsacak bir savaşa giremez. Bunun için askeri ve siyasi temellere sahip değil. Ancak Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarının paylaşılması ile ilgili sürmekte olan zorlu mücadelede pazarlık gücünü artırmak için sürekli yeni kartlar açmak zorunda olduğunu bilmektedir" vurgusu yapılıyor.

TÜRKİYE DEVRİMCİ HAREKETİNİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ BÜYÜK

Okuyan, yazısını şu cümlelerle tamamlıyor: "İster daha ihtiyatlı ister daha atılgan bir dış politika sergilesin, Türkiye kapitalizmi başta Türkiye’de yaşayan emekçi kitleler olmak üzere, bütün bölge halkları için bir tehdittir. Tıpkı diğer kapitalist ülkeler gibi. Sömürünün iyisi olmaz. Bu nedenle Türkiye’de devrimci hareketin üzerinde, geniş bir coğrafyada etkili bir aktör haline gelen Türkiye’yi eşitliğin, özgürlüğün egemen olduğu bir ülke haline getirme yükümlülüğü vardır."

Kemal Okuyan'ın Morning Star gazetesi için kaleme aldığı yazıya ulaşmak için tıklayınız.