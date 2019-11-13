Kemal Okuyan Ankara'da okurlarıyla buluştu

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, 'Devrimin Gölgesinde: Berlin, Varşova, Ankara 1920' kitabının söyleşisi ve imza günü kapsamında dün Ankara Mimarlar Odası'na konuk oldu.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kent İzleme Merkezi çalışmaları kapsamında "Devrimin Gölgesinde: Berlin, Varşova, Ankara 1920" başlıklı kitabıyla Ankara Mimarlar Odası'na konuk oldu.

Yoğun bir katılımla başlayan etkinliğin açılış konuşmasını Ankara Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş Candan yaparken, Candan'ın ardından Kemal Okuyan söyleşi için kürsüye çıktı.

Konuşmasında kitabın yazılış sürecini anlatan Okuyan, devrim teorisi üzerine "Ülkeyi Devrimle Buluşturmak" adlı bir kitap çalışması yaptığını, kitabın son aşamasına geldiğinde kaybedilmiş devrimlere odaklanan bu çalışmayı gündeme aldığını ve diğer kitabı erteleyerek "Devrimin Gölgesinde: Berlin, Varşova, Ankara 1920" adlı kitabı kaleme aldığını dile getirdi.

1917 EKİM DEVRİMİ VE ÜÇ BAŞKENT

1917 Ekim Devrimi sonrası üç önemli başkente ve bu başkentlerde yaşanan gelişmelerin Ekim Devrimi'yle bağına değinen Okuyan, ciddi bir karartmanın olduğunu vurguladığı 1920 yılında yaşanan gelişmelerin izlediği rotaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

'İNSANLIK BUNDAN 100 YIL ÖNCE ÇOK DAHA DİRİ VE İRADELİYDİ'

İnsanlığın bundan 100 yıl önce çok daha diri, çok daha iradeli, çok daha heyecanlı ve umutlu bir kesitte yaşadığını belirten Okuyan, "Koşullar itibariyle 100 yıl önceki dünya bundan daha iyi koşullarda değildi... 'Bugün güçler dengesi emekçiler lehine değil, emperyalistler çok güçlü, artık eski dünyada yaşamıyoruz' sözlerinin hepsi palavra. İnsanlık bundan 100 yıl önce çok daha ağır koşullarda yaşıyordu. 'İşçi sınıfı o zaman çok örgütlüydü' diyorlar, bu da doğru değil. Örgütlü mücadele geleneği güçlüydü ama kapitalizmi alt etme iradesiyle mücadele eden devrimcilerin sayısı bugüne göre daha azdı. Rusya'da devrimci iktidar çok kıt kaynaklarla kuruldu. Kitapta bunun üzerinde ayrıntılarıyla durdum. 100 yıl önce başka bir dünya mümkün inancı sokaktaki insanlarda, emekçilerde vardı. Bunun yitirilmesinin nedeni bu düzenin değişmesi mümkün değil diyen solculardır. Sosyalizm 100 yıl önce güncel bir sorun olacak, bugün ise erken diyorlar. Kapitalizm 100 yıl önce miadını doldurmuştu, bugün sosyalizm için erken diyolar. Bu mümkün olabilir mi?" dedi.

Berlin, Varşova ve Ankara arasındaki tarihsel bağa ilişkin önemli noktalara işaret eden Okuyan, kitaba ilişkin sunumunun ardından sosyalizmin bugün de güncel olduğunu ve sosyalizm fikrinin, düzen değişikliği talebinin bir kez daha emekçilerle güçlü şekilde buluşturulmasının şart olduğunu vurguladı.

Okuyan sunumunun ardından okurlardan gelen soruları yanıtladı ve sonrasında okurların kitaplarını imzaladı.