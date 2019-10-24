Kemal Kurkut'u öldüren polise tutuklama yok

Diyarbakır’da 2017 yılında Newroz kutlamasında üniversite öğrencisi Kemal Kurkut’u öldürmekten yargılanan polis memuru Yakup Ş.'nin tutuklanması talebi mahkeme tarafından yine reddedildi.

Diyarbakır’da 2017 yılındaki Newroz kutlamasında üniversite öğrencisi Kemal Kurkut’un öldürülmesiyle ilgili davanın bugünkü duruşmasında tutuksuz sanık polis memuru Yakup Ş. için yine tutuklama kararı çıkmadı.

Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme heyeti Adli Tıp Kurumu’nda beklenen raporun gelmediğini belirtti.

Kurkut’u “kasten öldürme”den tutuksuz olarak yargılanan polis memuru Yakup Ş. hakkında sanık avukatları bir kez daha tutuklama talebinde bulundu. Mahkeme heyeti tutuklama talebini reddetti.

Bir sonraki duruşma 14 Ocak 2020’de görülecek.