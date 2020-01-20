Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Devran fotoğrafı' açıklaması: Çok güzel...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'ın kitabından uyarlanan tiyatro oyununu izleyen HDP ve CHP'lilere ilişkin, 'Devran fotoğrafı çok güzeldi. Kadınların birliğini, gücünü gösteren çok güzel fotoğraflardı' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da T24 yazar ve yöneticileriyle buluştu.

'ASIL MUHAFAZKAR BİZİZ'

Buluşmaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan ve Faik Öztrak, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Genel Başkan Danışmanı Okan Konuralp, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve CHP Sarıyer İlçe Başkanı Sevim Yalınkılıç da katılırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine mesafeli muhafazakâr kesimlerle düzenli yaptıkları toplantıları anlatırken, "Bazen kendilerine takılıyorum; siz kendinize muhafazakâr diyorsunuz ama muhafazakâr değilsiniz. Asıl muhafazakâr biziz, yıllar yılı değişmemek için direndik' diyorum" açıklamasını yaptı.

'ÇOK GÜZEL BİR FOTOĞRAF'

CHP lideri, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde yazdığı Devran kitabı için sahnelenen okuma tiyatrosunu izlerken eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun birlikte verdiği görüntü için "Kadınların birliğini, gücünü gösteren çok güzel bir fotoğraftı" dedi.