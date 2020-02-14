'Kel kafalı zat' soruşturmasında karar çıktı

Bakan Soylu’ya 'kel' dediği için hakkında soruşturma açılan Tugay Bek’e takipsizlik kararı verildi.

Avukat Tugay Bek'in Süleyman Soylu'ya yönelik “Kel kafalı zat” ifadesine ve kayyum eleştirilerine ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Evrensel’den Volkan Pekal’ın haberine göre, Cumhurbaşkanı ve çeşitli bakanların kayyumlardan aldığı pahalı hediyelerle ve Erdal Eren'in gençliğe ilham vermesi gerektiğiyle ilgili paylaşım yapan ve paylaşımların birinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili sarf ettiği “Kel kafalı zat” ifadesi ile sosyal medyada gündem olan Avukat Tugay Bek hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Kararı değerlendiren Bek, konunun sosyal medyada gündem olmasından bir gün sonra kararın verilmiş olduğuna dikkat çekti.

'YÖNETENLER DAHA TAHAMMÜLLÜ' OLMALI KARARI

Kayyumun bakanlara ve Cumhurbaşkanı’na aldığı hediyeler konusunda yapılan paylaşımları eleştiri çerçevesinde değerlendiren Savcılık, Soylu’nun kamu görevlisi olması nedeniyle açılan soruşturmada kendilerine idari konumdaki görevlilerin sözlerine ve eylemlerine getirilen eleştirilere daha fazla hoşgörü göstermeleri gerektiğini belirten Yargıtay ve AYM kararlarına dikkat çekilerek takipsizlik karar verdi.

'SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDUKTAN SONRA TAKİPSİZLİK VERİLDİ'

Dosyayı hazırlayan polisi ve önüne gelen dosyadan suç türetmeye çalışan savcıyı asıl rahatsız edenin kayyumun kendisini atayanlara hediye alması olduğunu ifade eden Bek, sosyal medyada yaptığı eleştirilerin soruşturma konusu yapılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek yine sosyal medyada soruşturma ile ilgili yapılan paylaşımların ve Twitter’da “TT” olmasından bir gün sonra 7 Şubat tarihinde takipsizlik kararının verildiğine dikkat çekti.

Soruşturmaya konu olan paylaşımlar içerisinde, Meclis’te termik santrallerin filtresiz çalışması yönünde oy veren fakat vetosu sonrası Cumhurbaşkanı'na uygulamayı veto ettiği için teşekkür eden AKP’li ve MHP’li milletvekilleri ile ilgili aktarılan hikayede “dalkavuk” ifadesinin geçmesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı desteği ile düzenlenen “İlham Veren Genç” ödülü tartışmalarına Türkiye gençliğinin ölüme dimdik giden Erdal Eren’i ilham aldığı şeklindeki paylaşımı ve kayyumların AKP’li bakanlara ve Cumhurbaşkanı’na 600 bin lira değerinde hediyeler alması ile ilgili haberlere istinaden yapılan bir paylaşım yer alıyor.