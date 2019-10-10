Kazdağları'ndaki miting 'mili birlik' gerekçesiyle iptal edildi

12 Ekim 2019 Cumartesi yapılacak olan 'Su ve Vicdan Mitingi', Türkiye'nin Suriye'de başlattığı askeri harekât üzerine iptal edildi. İptal kararının ulusal bütünleşme duygusu sebebiyle alındığını bildirildi ve açıklamada 'şimdi milli birlik ve bütünlük oluşturmak gerekmektedir' denildi.

Kazdağları’nda cumartesi günü yapılması planlanan 'Su ve Vicdan Mitingi' iptal edildi.

Komisyon, iptal kararının, Türkiye'nin Suriye'de başlattığı askeri harekât üzerine ulusal bütünleşme duygusu sebebiyle alındığını bildirdi ve "Şimdi milli birlik ve bütünlük oluşturmak gerekmektedir" diye belirtti.

Kazdağları’nda doğa tahribatına neden olan altın madeni faaliyetlerinin durdurulması amacıyla gerçekleştirilen eylemler doğrultusunda önümüzdeki cumartesi günü büyük miting yapılması kararlaştırılmıştı.

Sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu platformda yer alan “Su ve Vicdan Komisyonu” 12 Ekim 2019'da yapılması planlanan mitingin iptal edildiğini açıkladı.

Kararın, tüm bileşenlerin ortak aklına dayanılarak alındığının belirtildiği açıklamada, “Ülkemizin Suriye topraklarında askeri bir harekat başlatması nedeniyle milli birlik ve bütünlük oluşturmak gerekliliği ve içinde bulunulan hassasiyet göz önüne alındı. Marmara Belediyeler Birliği ve Çanakkale Belediye Başkanı’nın görüşmesi sonucunda iptal edilmesinin uygun olacağı değerlendirildi ve iptali yönünde karar alındı” denildi.

Bununla birlikte, açıklamada uyarıda da bulunularak, “İnsani ve vicdani olarak almış olduğumuz miting erteleme kararı, ruhsatın yenilenmesi ve madencilik faaliyetlerinin devam etmesi için bir gerekçe oluşturmamalıdır. Kirazlı Balaban'da sürdürülen madencilik faaliyetlerine derhal son verilmeli, maden ruhsatı yenilenmemelidir” dendi.

Açıklamada, “Su ve Vicdan Mitingi”nin ileri bir tarihte yapılacağı da belirtildi.