Kazanan ortaya çıkmadı, 70 milyon liranın akıbeti belli oldu

Milli Piyango'nun geçen yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye kazanan kişi ortaya çıkmadı. 70 milyon liralık büyük ikramiye Hazine'ye kaldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nce 31 Aralık 2018 akşamı gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin talihlisi geçen bir yıla rağmen ortaya çıkmadı.

Bunun üzerine bilet zaman aşımına uğradı.

Independent Türkçe'nin haberine göre, geçen yılın büyük ikramiyesi '7615536' numaralı tam bilete isabet etmiş, biletin sevk merkezi İstanbul-Kadıköy olarak açıklanmıştı. Talihli bir süre ortaya çıkmayınca Milli Piyango İdaresi, internet sitesine sayaç koyarak 70 milyon liralık biletin kalan zaman aşımı süresini göstermeye başlamıştı.

Sayaç sona ererken, zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarı, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına aktarılacak.