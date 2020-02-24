Kaza yapan uçağın pilotu tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen kazaya ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye getirilen kaptan pilot M.A. tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye getirilen kaptan pilot M.A. savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

5 Şubat'ta 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkarak parçalara ayrılması sonucu 3 kişi yaşamını yitirmişti. Kazada yaralanan kaptan pilot M.A. tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmesinin ardından Anadolu Adalet Sarayına getirildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan M.A. "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

