Kaza sonrası tedavi gören pilotun 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınıyor

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda üç kişinin yaşamını yitirdiği uçak kazası sonrası hastanede tedavi altında olan pilotun 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınıyor.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında kaptan pilot M.A'nın tedavi altında olduğu hastanede "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınıyor.

Kaza sonrası yardımcı pilot Ferdinant Pondaag'ın ifadesi ise 14 Şubat tarihinde alınmıştı.

Tercüman eşliğinde alınan ifadesinde üzgün olduğunu belirten Pondaag'ın kendilerine ulaştırılan meteorolojik veriler ışığında inebileceklerini düşündükleri için indiklerini söylediği öğrenilmişti.

Haberde Pondaag'ın kuleden inmemeleri yönünde uyarı almadıklarını söylediği de öne sürülmüştü.