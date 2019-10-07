Kayseri'de kadın cinayeti

Evden uzaklaştırma cezası bulunan oto lastik tamircisi Mustafa Çay, eşi Cevahir Çay'ı otobüs durağında bıçaklayarak öldürdü.

Kayseri'de evden uzaklaştırma cezası bulunan oto lastik tamircisi Mustafa Çay, eşi Cevahir Çay'ı otobüs durağında bıçakladı.

Yaralı eşinin başında bekleyerek, çevredekilerin yardım etmesini engelleyen Çay, olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

30 yaşındaki Cevahir Çay hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdi.

Cevahir Çay'ın, eşinin kendisine şiddet uyguladığını söyleyerek koruma kararı alınması için mahkemeye başvurduğu, mahkemenin Mustafa Çay için bir hafta evden uzaklaştırma cezası verdiği belirtildi.