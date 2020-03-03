Kayseri'de IŞİD sanığı tahliye edildi!

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 22 Eylül 2019 tarihinde IŞİD soruşturması kapsamında Suriyeli Mübarek Iyade gözaltına alındı.
Eşiyle birlikte 3 yıl önce kente geldiği belirlenen IŞİD şüphelisi Iyade, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Iyade hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.
DHA'nın haberine göre, davanın bugün görülen duruşmasında, mahkeme heyeti, yargılama sonucu Mübarek Iyade'yi 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye etti.