Kaypakkaya’nın kitabını basan yayınevi ve matbaaya ceza

İbrahim Kaypakkaya’nın yazılarını ‘Bütün Yazıları’ adı altında kitaplaştıran Umut Yayımcılık sahibine ve kitabı basan matbaanın yetkilisine hapis cezası verildi.

İbrahim Kaypakkaya’nın yazılarını 2018 yılında “Bütün Yazıları” başlığıyla kitaplaştıran Umut Yayımcılık sahibine 2 yıl 1 ay, kitabı basan Yön Matbaa yetkilisine 10 ay hapis cezası verildi.

Çağlayan Adliyesi’ndeki 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın iddianamesinde kitap “terör yayını” olarak gösterilmiş, yayınevi ve matbaaya “terör örgütü propagandası” ve “terör örgütlerinin yayınlarını basmak ve yayınlamak” suçlaması yöneltilmişti.

Umut Yayımcılık’tan yapılan açıklamada, “2018 yılında yayınevimiz bünyesinde basımı gerçekleştirilen İbrahim Kaypakkaya’nın görüşlerinin, tespitlerinin ve fikirlerinin yer aldığı kitap hakkında yayınevimizin sahibine 2 yıl 1 ay, kitabın basımını gerçekleştiren Yön Matbaa’ya 10 ay hapis cezası verildi. İbrahim Kaypakkaya’nın fikirlerini savunmaktan vazgeçmeyeceğiz ve bu fikirleri okurlarımızla buluşturmayı sürdüreceğiz! Hapis cezalarınız, toplatma kararlarınız ve engellemeleriniz bizleri yıldıramaz!” denildi.

