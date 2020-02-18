Kaymakamlık binasında intihar eden Kılıç'ın eşi: Eşimle dalga geçtiler, davacıyım

Cizre Kaymakamlığı binasının 4. katından atlayarak intihar eden Nezir Kılıç'ın eşi Kibariye Kılıç, eşinin Kaymakamlığa yardım talebinde bulunmak için gittikten sonra olayın yaşandığını söyledi. Kılıç 'Görevliler, eşimle dalga geçiyorlar. Savunulacak hiçbir tarafı yok bunun. Bunlardan davacıyım' dedi.

Cizre Kaymakamlığı’nın 4’üncü katından atlayarak intihar eden Nezir Kılıç’ın eşi Kibariye Kılıç, eşinin Kaymakamlığa yardım talebinde bulunmak için gittikten sonra olayın yaşandığını söyledi.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Kaymakamlık binasının 4’üncü katından atlayarak yaşamını yitiren 4 çocuk babası, yüzde 76 engelli Nezir Kılıç’ın 12 yıldır işsiz olduğu ve yardım talebinde bulunmak için Kaymakamlığa gittiği öğrenildi.

Kılıç’ın eşi Kibariye Kılıç Mezopotamya Ajansı'na yaptığı açıklamada eşinin 700 TL engelli maaşı aldığını ve yardım talebinde bulunmak için kaymakamla görüşmek üzere binaya gittiği kaydetti.

Cizre’de kiralık bir evde yaşadıklarını belirten Kılıç, “Kimsemiz yok. Çocukların okulu var. Masraf var, yiyecek var. Yetmiyor. Sadece engelli maaşı vardı. Çocukları hepsi boştalar ve hiçbir çalışanımız yok. Bizim hiçbir şeyimiz yok. Fakiriz ve kiradayız. Eşim bana ‘Kaymakamlığa gideyim biraz yardımda bulunsunlar’ dedi. Bende git dedim. Gitti ve gidiş o gidiş, bir daha dönmedi” dedi.

'KORUYAMADILAR'

Kentin en korunaklı binası olan Kaymakamlıkta intiharın gerçekleşmesine dikkati çeken Kılıç, eşinin olay esnasında yarım saat boyunca camda beklediğini vurgulayarak, “Oradaki görevlilerin hepsi onu koruyamadılar. Hem Belediye hem de kaymakamlık. Kaymakam en azından derdini dinleseydi. Orada koltukta ne yapıyor. Hakkımız yok muydu? Bizi dinlemeye hakkı yok muydu?” dedi.



'BUNLARDAN DAVACIYIM'

“Eşime orada müdahale edilmedi” diyen Kılıç, şöyle devam etti: “Belediye ve Kaymakamlık sünger bırakarak müdahale edebilirdi. Oradaki görevliler onunla dalga geçmişler. Eşim içeridekilere görüntülerde elini sallıyordu. Ne dediğini tam bilmiyorum ama Kaymakamla görüşmek istiyordu. Görevliler, eşimle dalga geçiyorlar. Savunulacak hiçbir tarafı yok bunun. Bunlardan davacıyım. Ben ve vicdanım bu yaşananları kabul etmiyoruz. Eşim ‘gideceğim kaymakam beni dinleyecek. Vicdanen kabul edecek’ diyordu.”

