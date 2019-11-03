Kaymakamlık bedesten kararına ‘ideolojik’ diyerek dava açtı

Savur Kaymakamı Bayram Türker, kayyum olduğu dönemde belediyenin bedestenini kaymakamlığa tahsis etti. Belediyenin HDP'ye geçmesiyle birlikte söz konusu karar iptal edilirken Kaymakamlık, 'ideolojik' bulduğu kararın iptal edilmesi için mahkemeye başvurdu.

Mardin’in Savur ilçesinde 2016 yılının Kasım ayında belediyeye kayyum olarak atanan İlçe Kaymakamı Bayram Türker, 31 Mart yerel seçimlerinden kısa bir süre önce, belediye memurlarından oluşturduğu encümenlerle birlikte belediyeye ait olan Savur Bedesteni’ni 10 yıllığına Kaymakamlığa tahsis etmişti. 1 Şubat günü alınan karar sonrası belediye taşınmazı, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde “Aile Destek Merkezi” olarak kullanılmaya başlanmıştı.

Mezopotamya Ajansı'ndan Ahmet Kanbal'ın haberine göre, Savur Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı toplantısında, bir oya karşı 16 oyla kabul edilen iptal kararı İlçe Kaymakamlığı'na bildirildi. Tahsis kararının iptaline ise belediyenin kurmak istediği kadın kurumu için uygun yer olmaması ve buna ilişkin belediye hizmet binasının yetersiz kaldığı gerekçesi gösterildi.

İptal kararına rağmen bedesteni boşaltmayan İlçe Kaymakamlığı, belediyeye de olumlu ya da olumsuz herhangi bir yanıt vermedi. Kaymakamlık, 18 Eylül günü Belediye Meclisi'nin aldığı karara ilişkin "yürütmenin durdurulması" talebiyle Mardin Birinci İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Kaymakamlık, "Savur Belediyesi’nin 05.05.2019 tarih ve 2019/20 sayılı Meclis kararı ile hiçbir gerekçe olmadan, tamamen siyasi saik ve ideolojik nedenlerle toplumsal fayda ve kurumsal yarar gözetilmeden…” ifadelerini kullanarak, kararın iptal edilmesini istedi.



Söz konusu başvuru, mahkemenin belediyeden savunma istemesiyle ortaya çıktı. Belediye verdiği yanıtla, kaymakamlığın talebinin reddi yönünden karar verilmesini talep etti.



‘AMAÇLARI ZORLUK ÇIKARMAK’



Savur Belediye Eşbaşkanı Gülistan Öncü, iptal kararının ardından kimi belediye yetkililerinin bedestenin durumunu aktarmak için İlçe Kaymakamı ile görüştüğünü söyledi. Öncü, "Kendisi arkadaşlarımıza Kaymakamlık olarak bir itirazları olmadığını söyledi. Ama sonra öğrendik ki mahkemeye gitmişler” dedi.

Kaymakamlık tavrının "hukuksuzluğun sürdürülmesinde ısrar" anlamına geldiğini belirten Öncü, “Amaçları belediye olarak bizleri baskı altında tutmak ve zorluk çıkarmak. Ama biz buna karşı mücadelemizi vereceğiz. Bu kararı siyasi ya da ideolojik gerekçelerle almadık. Bu tamamen belediyemizin ihtiyacı doğrultusunda alınmış bir karar” diye konuştu.