Kayıp Keldani çiftten Şimoni Diril’in cansız bedeni bulundu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 11 Ocak'tan bu yana haber alınamayan Hurmuz ve Şimoni Diril çiftinden Şimoni Diril’in cansız bedeni bulundu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaşadıkları Kovankaya (Meer) köyünde 11 Ocak'tan bu yana kayıp olan Keldani çiftten Şimoni Diril’in cansız bedeni bulundu.

Diril'in cansız bedeninin köye yakın derenin yanında bulunduğu, savcının olay yerine gitmesinin beklendiği ifade ediliyor. Köyde şebekelerin çekmemesi nedeniyle ayrıntılı bilgiye ulaşılamadığı belirtiliyor.

Twitter’da Süryani Kültürü adlı hesap, kaynak olarak Suroyo TV’yi göstererek şu mesajı paylaştı:

“Maalesef bugün acı haber aldık, 70 gündür kayıp olan Keldani çiftten bugün Şimuni Diril’in cesedi köye yakın bir nehirde ölü bulundu. Bütün aileye ve özellikle oğlu olan papaz Remzi Diril'e başsağlığı dileriz. Bütün halkımızın ve sevenlerinin başı sağ olsun.”

Aynı hesaptan yapılan bir başka paylaşımda annesinin ölümü üzerine konuşan Papaz Remzi Diril'in "Herhalde karın erimesi ve suların erimesiyle annemin cesedi dere kenarına sürüklenmiş. Tarlayı süren Kemal abim cesedi fark etmiş. Babamın da büyük ihtimalle öldürüldüğünü düşünüyorum" sözlerine yer verildi.

