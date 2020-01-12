Kayı İnşaat işçileri: Maaşlarımızı alana kadar her türlü mücadeleyi vereceğiz

Maaşlarını alamadıkları için Litvanya'da grevde olan ve dün çalıştıkları bölgede yaşayan halkın da desteklediği bir eylem düzenleyen Kayı İnşaat işçilerinin bir kısmı yurda döndü. İşçiler, 'Haklılığımızın verdiği meşrulukla, maaşlarımızı alana kadar her türlü mücadeleyi vereceğiz' dedi.

Dokuz aydır maaşlarını alamadıkları için Litvanya'da grevde olan Kayı İnşaat işçilerinin bir kısmı yurda döndü.

Adana'da Patronların Ensesindeyiz Ağı'ndan yetkililerle görüşen ve Litvanya'daki şantiyede yaşadıkları hak gaspını dile getiren işçiler, hâlâ direnişte olan çalışma arkadaşlarına desteklerini iletti.

Kayı İnşaat'ın ödeme yapmadığı için taraflarına icraatını baslatildiklerini, faturalarını ve ev kiralarını ödeyemediklerini, evlerinden çıkmak zorunda kaldıklarını söyleyen işçiler, temel insanı ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını anlattı. Haklarında icra başlatıldığını da belirten işçiler, bir an önce maaşlarının ödenmesini talep etti.

Hukuksal mücadele de başlattıklarını ancak bunun yeterli olmayacağını söyleyen Kayı İnşaat işçileri, "Haklılığımızın verdiği meşrulukla, maaşlarımızı alana kadar her türlü mücadeleyi vereceğiz" dedi.

İşçiler ayrıca Litvanya'da direnişte olan arkadaşlarına, "Siz orada, biz burada direnişe devam" mesajı gönderdi.