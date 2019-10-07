Kaygılandıran ağaç kesimi hakkında yetkililerden açıklama

Hacıosman'daki Kilyos sapağından girilen orman yolunda bir süredir devam eden ağaç kesimi hakkında Bahçeköy Orman İşletme Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Yetkili, bilgi almak isteyen vatandaşlara, 'Yapılaşma olmayacak' dedi.

İstabul Sarıyer'deki Hacıosman - Kilyos sapağından girilen orman yolunda bir süredir devam eden ağaç kesimi hakkında Bahçeköy Orman İşletme Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

Bahçeköy'e ulaşan ve sonrasında Kilyos'a kadar devam eden sapaktan itibaren, yolun sol tarafında 50 metre kadar içerden itibaren devam eden ve dışarıdan pek anlaşılmayan kesimden rahatsız olan bölgedeki vatandaşlar, bilgi almak için Sarıyer Belediyesi'ni aradı.

Bahçeköy'den hemen 2 km kadar, yola dik bir traşlama olduğunu ve bilgi almak istediklerini söyleyen vatandaşlar, Orman Bölge Müdürlüğü'ne yönlendirildi. Kesimin "rutin çalışma" olduğunu söylemekle yetinen Orman Bölge Müdürlüğü'nün ardından bilgi veren Bahçeköy Orman İşletme Müdürlüğü, BEDAŞ'in bir işlem yaptığını belirtti.

Elektrik tellerinin geçtiği güzergâhı yangın çıkmaması için traşladığını belirten Bahçeköy Orman İşletme Müdürlüğü yetkilisi, vatandaşlara "Yapılaşma olmayacak" diye konuştu.