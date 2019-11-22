Kaydı olmayan sığınmacılara ev kiralayana ceza getiriliyor

AKP’nin yeni torba yasa teklifinde sığınmacılara ilişkin de hükümler yer aldı. Teklif kaydı olmayan sığınmacılara ev kiralayana ceza kesilmesini öngörüyor. Teklifte sığınmacılara genel sağlık sigortası ise bir yılla sınırlanıyor.

AKP tarafından TBMM’ye verilen yeni torba yasa teklifinde, Türkiye’deki sığınmacılara ilişkin de hükümler yer alıyor. Teklif, sığınmacılar için genel sağlık sigortası prim muafiyetini bir yılla sınırlandırıyor. Teklifte belgesi olmayan sığınmacıların “konaklamasına imkan sağlayanlara” ya da “ev kiralayanlara” para cezası verilmesinin önünü açıyor.

Sözcü’den Zeynep Gürcanlı’nın haberine göre AKP tarafından sunulan torba yasa teklifinde sığınmacıların Türkiye’ye giriş yapıp, resmi olarak kayıt olduktan sonra sadece bir yıl boyunca Genel Sağlık Sigortası primlerinin devlet tarafından ödenmesi öngörülüyor. Bir yılın sonunda bu kişiler gelir testine tabi tutulup, imkanı olanların kendi sigorta primlerini ödemeleri istenecek.

GEREKÇE: ‘SUİSTİMAL’

Yasa teklifinde, ilgili maddenin gerekçesinde şöyle denildi:

“Kanunun 89'uncu maddesi kapsamında genel sağlık sigortası primleri yatırılan uluslararası koruma başvuru sahibi yabancılara sağlanan bu hak suiistimale neden olmakta, kamu bütçesine büyük yük getirmekte, göç hareketleri açısından ülkemize çekici etki yaratmakta ve uluslararası koruma başvurularını arttırmakta olup söz konusu uygulamayla ilgili sınırlama getirilmektedir.”

BELGESİZ SIĞINMACIYA EV KİRALAYANA CEZA GELİYOR

Yine yasa teklifi ile, Türkiye’de kalmak için geçerli belgesi olmayan sığınmacıların konaklamasına imkan sağlayanlar ve bunlara ev kiralayanlara da idari para cezası verilmesinin önü açılıyor.

KİMLİK BELGELERİNİN SÜRESİNİ BAKANLIK BELİRLEYECEK

Yasa teklifinde ayrıca, sığınmacılara verilen ve her altı ayda bir yenilenen geçici kimlik belgelerindeki bu süre sınırı da kaldırılıyor. Kimlik belgelerinin ne kadar zamanda bir değiştirileceğine ilişkin yetki Bakanlığa bırakılıyor.

ÜLKEDEN ÇIKMA ‘KOLAYLIĞI’ GETİRİLECEK

Yasa teklifinde ayrıca, Türkiye’de resmi ikamet süresi bitmesine rağmen kalmaya devam eden ve idarece yakalanmayan kişilere, ülkeden çıkmak istemeleri halinde kolaylık getirilmesi de yer alıyor.