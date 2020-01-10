Kaybedenler Kulübü Libya: Deniz Baykal da anlaşmayı beğendi

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Libya anlaşması dolayısıyla AKP'yi kutladı.

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Türkiye'nin Libya'yla yaptığı askeri anlaşmayı kutladı.

“Dış politika hamasetle ve husumetle olmaz. Libya'nın daha önceden yanında olmalıydık. Nasıl hata yapılıyor diye bakmamız lazımdı” diyen Baykal, “Libya'yla yapılan askeri anlaşmamız çok önemli, emeği geçen herkesi kutluyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, Deniz Baykal’la yaptığı görüşmeyi şu şekilde aktardı:

Dışişleri ve Maliye bakanlıkları yapan önceki CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararını ilk kez açıkladığı çok çarpıcı tarihi anısını anlatarak değerlendirdi.

CHP Antalya Milletvekili Baykal, "Dış politika hamasetle ve husumetle olmaz. Libya'nın daha önceden yanında olmalıydık. Nasıl hata yapılıyor diye bakmamız lazımdı. Askerlerimizle siyasetçilerimizle önceden destek olmalıydık. Siyasi ahlak bunu gerektirir. Gidip savaşmak yerine Libya'ya, 'Silah, asker, teknoloji neye ihtiyacın var?' dememiz lazımdı… Silah yerine barış eli uzatmak daha farklı. Zaaflarını görerek yardım etmek gerekirdi. Diplomatlarımızla Libya'ya giderek bir tek Libyalının burnu kanamadan bunu yapmalıydık" diye konuştu.