Kavala'dan tutukluluk kararına tepki: 'Öncekilerden daha saçma iddia'

Osman Kavala avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada hakkında 'siyasal ve askeri casusluk' suçundan verilen tutuklama kararına tepki gösterdi. Kavala hakkındaki casusluk iddiasını 'öncekilerden daha da saçma' diye niteledi.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Osman Kavala, "siyasal veya askeri casusluk" suçlamasıyla tutuklama kararı verilmesine tepki gösterdi.

Avukatları aracılığıyla açıklama yapan Kavala hakkındaki casusluk iddiası için "öncekilerden daha da saçma" dedi ve tutuklama kararının "AİHM'in ihlal kararını boşa çıkartmaya yönelik" olduğunu kaydetti.

Kavala açıklamasında şunları kaydetti:

"Öncekiler gibi hiçbir delile dayanmayan, ancak öncekilerden daha da saçma olan bu iddianın, Yargı Reformu paketinin getirdiği, iddianame öncesi 2 yıllık tutuklama süresi kısıtlamasını ve AİHM'in ihlal kararını boşa çıkartmaya yönelik olduğu açıktır.

Tutukluluğumu ne pahasına olursa olsun devam ettirme niyetinin, yargı mensuplarını yasaları ihlal etme noktasına sürüklemiş olduğunu görmek son derece üzücü ve endişe vericidir. Normal karşılanması halinde bu davranış, ceza davaları için tehlikeli bir örnek oluşturacaktır."

