Katledilen Gazeteci Metin Göktepe mezarı başında anıldı

Evrensel gazetesi muhabiri Metin Göktepe, 8 Ocak 1996’da polis tarafından gözaltında öldürüldü. Göktepe, katledilişinin 24'üncü yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Bundan tam 24 yıl önce 8 Ocak 1996'da Evrensel gazetesi muhabiri Metin Göktepe polislerce dövülerek katledildi.

Göktepe katledildiğinde 28 yaşında, halka yalan söylememeyi düstur edinmiş bir gazeteciydi. "Mutlaka ben izlemeliyim arkadaşlar" diyerek, Ümraniye Cezaevi'nde öldürülen tutukluların cenazesini izlemek için Alibeyköy'e gitmişti. Ancak, basın kartı olmadığı gerekçesiyle ilçeye sokulmadı. Yüzlerce insanla birlikte gözaltına alındı ve Eyüp Kapalı Spor Salonu'na götürüldü. Burada polislerin şiddetine maruz kaldı, öldürüldü.

ANMA TÖRENİ YAPILDI

İstanbul Esenler Kemer Mezarlığı’ndaki anma programına Göktepe ailesinin yanı sıra, Göktepe’nin çalışma arkadaşları ve basın örgütlerinden temsilciler katıldı.

Yapılan konuşmaların ardından Göktepe’nin mezarına karanfiller bırakıldı. Acılı anne Fadime Göktepe ise oğlunun mezarı başında göz yaşı döktü.

Anma programında konuşma yapan Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, “Her geçen gün dönüp tekrar baktığımızda gerçeğe sahip çıkmanın önemini bir kez daha hatırlatıyor bize Metin Göktepe ve birçok gazeteci” dedi.

Göktepe’nin annesi Fadime Göktepe ise, “Sağ olun var olun. Bugüne kadar bizi yalnız bırakmayan gazeteciler, avukatlar sağ olsun” dedi.