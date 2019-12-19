Katarlılar AKP döneminde Yalova büyüklüğünde taşınmaz satın aldı

Katarlıların AKP döneminde Türkiye’den 795 bin metrekare büyüklüğünde taşınmaz satın aldığı ortaya çıktı. Bu boyut, neredeyse Yalova'nın yüz ölçümü büyüklüğünde.

Kanal İstanbul güzergahında 44 dönüm arazi satın alan Katar Emiri’nin annesi Şeyha Moza’nın yanı sıra Katarlıların Türkiye’de edindikleri gayrimenkuller Yalova ilinin büyüklüğüne yaklaştı.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Katarlıların AKP iktidarları döneminde sahip oldukları taşınmazlar, 798 bin metrekare alana sahip olan Yalova’nın sadece 3 bin metrekare gerisinde kaldı.

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle TBMM’ye sunduğu yazılı soru önergesinde, Arap ülkelerinde yaşayanların aldıkları taşınmazları sordu.

Tanrıkulu’nun önergesini yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2003 yılına kadar hiçbir satın alma işlemi bulunmayan Katarlıların o tarihten bu yana satın aldığı alanların toplam yüz ölçümünün 795 bin 552 metrekare olduğunu bildirdi. Katarlıların 198 adet ana taşınmaz satın aldığını bildiren Kurum, bu taşınmazların toplam yüz ölçümünün 489 bin 901 metrekare olduğunu söyledi. Katar vatandaşlarının bin 884 adet de “bağımsız bölüm” satın aldığını belirten Bakan Kurum, bu alanların yüz ölçümü toplamının ise 305 bin 651 olduğunu ve bu satın alma işlemlerinin bin 592 farklı kişi tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

EN ÇOK İSTANBUL

Bakan Kurum, Arap etnik kökeninden insanların Türkiye’de en çok İstanbul’dan arazi satın aldığını bildirdi. Kurum’un verdiği bilgiye göre, Araplar 59 ilden arazi edindi. İstanbul’dan aldıklarının büyüklüğü 2 milyon 504 bin metrekareye ulaşırken;

Ankara’dan 393 bin metrekare,

İzmir’den 32 bin metrekare.

Eskişehir’den ise 423 bin metrekare arazi satın aldı.

Bursa’dan 1 milyon 174 bin metrekare,

Sakarya’dan 1 milyon 93 bin metrekare,

Kocaeli’den 940 bin metrekare,

Manisa’dan 607 bin metrekare arazi el değiştirdi.

İLK SIRADA SUUDİLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye’nin yabancılara sattığı toplam 3 bin 336 parsel ana taşınmazın büyük bölümü Iraklılara gitti. Toplam 19 bin 256 Irak vatandaşı, Türkiye’den 1 milyon 503 bin 272 metrekarelik parsel satın aldı. Yabancılara satılan parsellerin yüz ölçümü büyüklüğünde ise Suudi Arabistan öne çıktı. Suudi Arabistan uyruklu 8 bin 250 kişiye Türkiye’den satılan 915 parselin toplam yüz ölçümü büyüklüğü 3 milyon 408 bin 555 metrekare oldu. Suudi Arabistan, Kuveyt ve Irak, Türkiye’den sahip olunan parselin büyüklüğünde öne çıkan üç ülke olurken Katar dördüncü, 649 bin 890 metrekarelik alan ile Birleşik Arap Emirlikleri ise beşinci sırada yer aldı.