'Kasım 2020'de erken seçim' iddiası

MAK Araştırma'nın sahibi Mehmet Ali Kulat, 'Ankara kulislerinde 2020 Kasım'ı için erken seçim konuşuluyor. Bu konuşmanın matematiksel karşılığını bulabilmek için Cumhur İttifakı'nın bu konuda adım atması gerekiyor. Matematiksel Meclis verileri bunun Cumhurbaşkanı'nın istemesi gerektiğini söylüyor' dedi.

MAK Araştırma sahibi Mehmet Ali Kulat, Bizim TV'de Lale Özan Arslan'ın programına konuk oldu.

HDP'nin erken seçim çağrısı ve İYİP ile CHP'nin seçime sıcak yaklaşmasına ilişkin konuşan Kulat, erken seçimin Cumhurbaşkanı tarafından istenmesi gerektiğini belirterek, "Zaten bu durum beklediğimiz bir durumdu. Ankara kulislerinde 2020 Kasım'ı için erken seçim konuşuluyor. Bu konuşmanın matematiksel karşılığını bulabilmek için Cumhur İttifakı'nın bu konuda adım atması gerekiyor. Matematiksel Meclis verileri bunun Cumhurbaşkanı'nın istemesi gerektiğini söylüyor. AK Parti'nin bir sahanın nabzını dinlediği ve bundan sonra karar vereceğini söylüyor" dedi.

HDP'nin erken seçim çağrısının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu erken seçim için hazır olduklarını söylerken, İYİP'den ise parlamenter sisteme dönerek erken seçime gidilmesi açıklaması gelmişti.