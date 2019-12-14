Kars'ta trenle otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Kars’a yük taşıyan tren, sabah erken saatlerde Selim’e bağlı Karaçayır köyünde hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobil ile çarpıştı.
Tren araca çarpıp sürüklemeye başladıktan ancak 400 metre sonra durabildi. Kazada otomobilde bulunan, M.G., N.G. ve E.G. yaşamını yitirdi.
Olay yerine gelen jandarma bölge de güvenlik önlemleri alırken, AFAD ekipleri otomobilde sıkışan kişilerin cansız bedenlerini çıkardı.
Kazadan dolayı tren yolu ulaşıma kapanırken, bölge yapılan incelemenin ardından olay yerinde yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedeni Selim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, kaza yapan araç kaldırıldıktan sonra tren yolu yeniden ulaşıma açıldı.
Kazadan dolayı Kars Tren Garı’nda bekletilen Doğu Ekspresi’de seferi de gecikmeli yapıldı.