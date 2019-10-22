Kars'ta askeri aracın geçişi sırasında patlama: Yaralılar var

Kars'ın Kağızman ilçesinde zırhlı askeri aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu 5 asker ile 3 korucu yaralandı.

Kars'ın Kağızman İlçesi Sesveren köyü kırsalında zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK tarafından yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu araçtaki 5 asker ile 3 güvenlik korucusu yaralandı.

Kağızman Devlet Hastanesi'nde ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan 3'ü Kars Kafkas Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne, 3'ü de Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne ambulanslarla sevk edildi.

Kağızman Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda müşahede altına alınan 2 asker ile diğer yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.