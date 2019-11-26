Karlov davasında yeni gelişme: 6 TRT çalışanına 'FETÖ' davası

Rus Büyükelçi Andrey Karlov’a yönelik suikast soruşturması kapsamında 6 TRT çalışanı hakkında dava açıldı.

Rus Büyükelçi Andrey Karlov’a yönelik suikast soruşturmasında, cinayetin TRT ana haber bülteninde yayınlanmasını sağlayarak, Cemaat adına propaganda yaptıkları iddiasıyla TRT Merkez Haber Müdürü, Haber Koordinatörü, Merkez Haberler Sorumlusu, iki muhabir ve iki montajcı toplam 6 kişi hakkında dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı’nın hazırladığı 143 sayfalık iddianame, sanıklar hakkında örgüt üyeliği suçlaması yapıldı.

Savcı Akıncı, Karlov’un vurulma anının bir resim sergisine gönderilen 3G kamera ile çekilip, yurtdışına servis edilmesi ve TRT 1 Ana Haber Bülteni’nde yayınlanmasının FETÖ’nün planlı propaganda eylemi olduğu iddiasında bulundu.