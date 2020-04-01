Kargo çalışanları: Önlem alınmadıkça virüsü yayma ihtimalimiz artıyor

İş yükü giderek artan Yurtiçi Kargo çalışanları salgın nedeniyle çalışma koşullarının ağırlaştığını söyleyerek, önlem alınmadığı takdirde virüsü vatandaşlara yaymaktan korktuklarını anlattı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan Yurtiçi Kargo çalışanları, hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı açısından alınmasını talep ettikleri önlemleri anlattı.

Bir kargo çalışanı, "Hem bizim salgına yakalanma ihtimalimiz hem de virüsün taşıyıcılığını yaparak insanlara bulaştırma ihtimalimiz artıyor" diye konuştu.

'HER GÜN ONLARCA İNSANIN KARGOLARINI TAŞIYORUZ'

“Bizler Yurtiçi Kargo çalışanlarıyız. Ülkemizin ve dünyamızın içerisinde bulunduğu koronavirüs salgını hepimizi etkilediği gibi bazı sektörleri daha da güç duruma sokmuştur. Salgının yayılmasıyla beraber devlet yetkililerinin evde kal çağrısı toplumun bir kesiminde karşılık bulmuş, insanlar özel durumlarda dışarı çıkmak ve alışveriş yapmak yerine ihtiyaçlarını kargolar vasıtasıyla sipariş etmeye başlamış, bununla beraber de içinde bulunduğumuz sektörün yoğunluğu daha da artmıştır. Her gün onlarca insanın kargolarını taşıyoruz ve bu vesileyle insanlarla temas kurmuş oluyoruz. Bu durum hem bizim salgına yakalanma ihtimalimizi hem de virüsün taşıyıcılığını yaparak insanlara bulaştırma ihtimalimizi artırıyor. Maalesef önlem amaçlı kullanılan maske ve eldivenler de yetersiz kalıyor.

Eğer doğru önlemler alınmaz ise ciddi konunun daha ciddi boyutlara ulaşabileceğini görüyor ve bunun önüne geçebilmek adına hem kendi firmamızın hem de diğer kargo şirketlerinin alması gereken önlemleri aşağıda sıralıyoruz:

Tıbbi gereçler, temizlik ürünleri ve gıda ürünleri hariç kargo alımı durdurulmalıdır.

Çalışma saatleri kısaltılmalıdır.

Çalışma günleri azaltılmalıdır.

Şubeler her hafta sonu dezenfekte edilmeli, daha kaliteli maske ve eldiven ihtiyaçları tedarik edilmelidir. En son gönderilen bez parçasından bozma maskeler hiç bir işe yaramamaktadır.

Hem bizlerin sağlığı, hem de toplumun genelinin sağlığının korunması açısından bu taleplerin bütün kargo sektörlerinde derhal uygulamaya konulmasını talep ediyor ve kamuoyuna duyuruyoruz.”

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