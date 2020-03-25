Karantinadan insan kaçırma: İstanbul Havalimanı mülki idare amiri görevden alındı

Yurtdışından getirilen Türk vatandaşlarının karantinaya götürülmesi sırasında Güzide Sofi'nin polis eşliğinde araçtan indirilerek karantinadan kaçırılmasına ilişkin fatura, havalimanının mülki idare amirine kesildi.

İstanbul Havalimanı'nda yurtdışından getirilen Türk vatandaşlarının karantinaya götürülmesi sırasında otobüsten polis eşliğinde indirilen Güzide Sofi'yle ilgili faturanın havalimanı mülki idare amirine kesildiği belirtildi.

Airport Haber'e göre Paris-İstanbul seferiyle Türkiye'ye getirilen yurttaşlar karantinaya götürülürken bir kadının otobüsten indirilmesiyle ilgili skandalın faturası İstanbul Havalimanı Mülki İdare amirine kesildi. Havalimanının açılışından bu yana görevi yürüten Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı, görevden alındı.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'ya ait sivil bir araçla ve motorsikletli polisler eşliğinde durdurularak otobüsten indirilen şahsın yaşadığı olayın sorumlusu olarak görevden alınan Şanlı'nın yerine Hakan Hakyemez atandı.

Son olarak İçişleri Bakanlığı'nda Mülkiye Müfettişi olarak görev yapan Hakan Hakyemez'in geçen yılın Kasım ayında birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseldiği öğrenildi.

KKTC SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜDÜRÜNÜN KIZI ÇIKTI

Karantinaya götürülenler arasından polis gözetiminde indirilen kişinin KKTC Sivil Havacılık Dairesi Genel Müdürü Mustafa Sofi'nin kızı Güzide Sofi olduğu ortaya çıkmıştı. Güzide Sofi'nin Fransa'nın başkenti Paris'te eğitim gördüğü bilgisine ulaşılmıştı.

