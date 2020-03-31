Karantinadaki köyde virüs nedeniyle can kaybı

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, karantinadaki Dilekli Köyü’nde koronavirüs tanısı konulan bir vatandaşın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Karasu, karantinaya alınan köylerin kaderine terk edildiğini dile getirdi.

Sivas’ta koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan 5 köyden biri olan Koyulhisar’a bağlı Dilekli Köyü’nde bir vatandaş yaşamını yitirdi.

CHP Sivas Milletvekili ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyesi Ulaş Karasu, sosyal medyadan can kaybını duyururken, yaşamını yitiren vatandaşın İstanbul’dan geldiğini belirtti.

1- Sivas’ta #koronavirüs nedeniyle ilk vefat maalesef bugün gerçekleşti. 29 Mart günü ilimizde karantinaya alınan 5 köyden biri olan Koyulhisar’a bağlı Dilekli Köyü’nde, tanı konulan bir hemşehrimiz hayatını kaybetmiştir. #COVID19tr #vaka10827 #SizBizeYetmiyorsunuz — Ulaş Karasu (@ulasskarasu) March 31, 2020

'KÖYLER KADERİNE TERK EDİLDİ'

Karasu şöyle yazdı: "Bununla birlikte karantinaya alınan 5 köyümüzün kaderine terk edildiği de ortaya çıkmıştır. Karantinaya alınan; Şenbağlar, Boyalı, Dilekli, Boyalıca, Gökçetaş köylerimizde tanı konularak hastaneye kaldırılan yurttaşlarımız olmasına rağmen, köylerde herhangi bir virüs tarama çalışması yapılmamıştır. Ayrıca; karantina öncesi hastalarımızın temasta bulunduğu yakın çevresine herhangi bir kontrol yapılmamıştır. Şu ana kadar yapılan tek işlem köylere giriş-çıkışın durdurulması olurken, virüse karşı köylerde herhangi bir genel dezenfekte-ilaçlama işlemi de uygulanmamıştır."

Tedbir alınması gerektiğini dile getiren Karasu, "Karantina uygulaması devam eden köylerdeki tüm vatandaşlarımızın salgından etkilenmemesi için Sağlık Bakanlığı ile Sivas Valiliği'ni acil göreve davet ediyorum. Köylerde yaşayan tüm sakinlere hemen test yapılmaz ve hastane gözetimi uygulanmazsa, tablo giderek ağırlaşacak" dedi.