Karantina otobüsünden indirilen yolcuya ilişkin soruşturmada yeni gelişme

Geçtiğimiz hafta Fransa'dan Türkiye'ye getirilen yolcular karantinaya alınırken, polis araçlarının durdurduğu otobüsten bir kişi indirilmiş, durum büyük tepki çekmişti. Olaya ilişkin soruşturma kapsamında Vali Yardımcısı İsmail Şanlı’nın görev yeri değiştirildi. 'Sıralı emre uydum' diyen Şanlı'nın olaydan kısa süre sonra rahatsızlandığı ve koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarının yurda getirilmesi için gerçekleştirilen nakil operasyonları sırasında Kuzey Kıbrıs Sivil Havacılık Dairesi Genel Müdürü Mustafa Sofi’nin kızı Güzide Sofi’nin mühürlü karantina otobüsünden indirilmesinin faturası vali yardımcısına çıktı.

Hem adli hem idari soruşturmanın başlatıldığı olay sonrası İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliği’nden sorumlu Vali Yardımcısı İsmail Şanlı’nın görev yeri değiştirildi.

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre, İstanbul Havalimanı'nın açılışından bu yana görevi yürüten Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı görevden alınıp Valilik emrine çekilirken, yerine İçişleri Bakanlığı'nda Mülkiye Müfettişi olarak görev yaparken geçtiğimiz Kasım ayında birinci sınıf mülki idare amirliğine yükselen Hakan Hakyemez getirildi.

Öte yandan, yakın çevresine “ben sıralı emire uydum” dediği ve olaydan birkaç gün sonra yaşadığı rahatsızlık sonrası koronavirüs testi yaptırdığı öğrenilen Şanlı’nın testinin de pozitif çıktığı ve karantinaya alındığı ileri sürüldü.