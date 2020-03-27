Karantina günleri: Hamama kumar baskını

Mersin'de koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan hamamda kumar oynatıldığı ihbarı üzerine yapılan baskında 10 kişi gözaltına alındı, 47 bin lira para cezası kesildi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan bir hamamda kumar oynatıldığı ihbarı üzerine baskın yapıldı.

M.G. isimli kişi tarafından gizlice kumar oynatıldığı belirlenen hamamdaki 10 kişi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, 10 kişiye, 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 34’üncü Maddesi gereği kumar oynamak, 32’inci Madde’deki emre aykırı davranış,1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci Madde’ki yazılı yasaklara aykırı hareket etme suçlarından 4 bin 767’şer lira, toplamda da 47 bin 670 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca gözaltına alınan M.G.’ye kumar oynamak için yer temin etmekten adli işlem başlatıldığı belirtildi.