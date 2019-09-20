Karamollaoğlu'ndan CHP'ye ziyaret: 'Normalleşme havası' temennisi

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’la başladığı ‘lider ziyaretleri’ne bugün CHP lideri Kılıçdaroğlu ile devam etti. Görüşme sonrası yapılan ortak basın toplantısında Karamollaoğlu 'Ümit ediyorum ülkemiz de bölgemiz de normalleşme havasına girer' dedi.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu geçen hafta AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Beştepe’de ziyaretinin ardından bugün de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Karamollaoğlu ziyaretlerine “Türkiye’nin geleceği için lider ziyaretleri” adını veriyor.

Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Kılıçdaroğlu, SP lideriyle ülke, dünya ve bölgedeki gelişmelere dair fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi. Karamollaoğlu ise “Ümit ediyorum ülkemiz de bölgemiz de normalleşme havasına girer. Bu gelişmeler doğrultusunda karşılıklı fikirlerimizi gündeme getirdik. Şu konuda bir ittifakımız var. Farklı fikirlerin barış içinde gündeme getirilme imkanı olursa bu ülkede huzur olur” diye konuştu.

Karamollaoğlu CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na açılan davada verilen cezaya ilişkin “gündemi değiştirmeye yönelik bir çalışma gibi gözüküyor bana” dedi. Karamollaoğlu ayrıca tank palet fabrikasının özelleştirilmesini doğru bulmadığını söyledi.

'ADALET BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPMALI'

Basın toplantısında Adalet Bakanlığı’nın Fettah Tamince ile ilgili kararının sorulması üzerine ise Kılıçdaroğlu “Bir FETÖ borsası olduğunu önce biz dile getirmedik. AKP içinden farklı arkadaşlar, ülkede bu borsanın olduğunu, parası olanların dışarıya çıktığını defalarca ifade ettiler. Bu konuda bir cinayetin işlendiğini biliyoruz. İzmir'de bir kişi öldürüldü. Ama üstü kapatıldı. Fettah Tamince güçlü biri, tuttuğu avukatlar sayın Erdoğan'ın avukatları. Oradaki ilişkilerin çok iyi incelenmesi lazım. Bu dava niçin açılmadı, hangi hakim hangi savcı bu olayların bir şekilde tarafı oldu, bunların kamuoyuna açıklanması lazım. Kim açıklayacak? Şikayeti dikkate alıp tekrar dava açılmasını öngören Adalet Bakanlığı'nın açıklama yapması lazım” dedi.