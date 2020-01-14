Karakolda işkence: 'Bugün sporumu üzerinizde yaptım!'

İstanbul Sultangazi Mahallesi’nde 5 Ocak’ta gözaltına alınan Deniz Aydın (24) ve Taylan Gültekin (30), karakolda kaldıkları 4 saat boyunca işkenceye uğradı. Aydın, '3 kat merdivenlerle sürükleyerek karakolda bizi özel bir bölüme çıkardılar. İşkence yaparken, ‘Bugün sporumu üzerinizde yaptım’ diyordu' açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kısa süre önce yaptığı açıklamada "işkenceye sıfır toleransla" hareket ettiklerini söylerken, yeni işkence haberleri gündeme gelmeye devam ediyor.

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji bölümü 4. sınıf öğrencisi Deniz Aydın ile 30 yaşındaki işçi Taylan Gültekin, bir poşetin içindeki bildiriler gerekçe gösterilerek 5 Ocak’ta Gazi Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Cumhuriyet'ten Mehmet Kızmaz'ın haberine göre, saat 16.10’da önlerinde duran beyaz bir araçtan inen siviller tarafından ters kelepçeyle gözaltına alındıklarını kaydeden Aydın, o anları şöyle anlattı: “Çelik kapısı ve zili olan ama kameranın olmadığı bir bölümde bir grup, bizi yere atar atmaz tekme tokat üzerimize saldırdı. Kalıcı hasar verme amacıyla özellikle baldırlara ve omurgalara vuruyorlardı. Silahla tehdit ettiler. Vatan Emniyetine götürülmeden önce, ‘Beyaz torosların devri bitti, artık beyaz transitler var, bizi gördüğünüzde kaçın’ dediler. 80’lerin işkencesini geri getirmek istiyorlar” dedi.

Gültekin ise yapılan darpların özellikle iç organlara zarar vermek amacını taşıdığını belirterek işkenceye ilişkin darp raporu aldıklarını söyledi.