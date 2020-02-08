Karaduvar halkı, plastik fabrikasına karşı mahallesine sahip çıkıyor

Mersin Karaduvar'da kurulmak istenen plastik fabrikasına karşı Semt Evi öncülüğünde bir araya gelen ve imzalar toplayan mahalleli bugün imza kampanyasını sonuçlandırdığı bir basın açıklaması yaptı.

Karaduvar Semt Evi adına açıklamayı okuyan Hamit Sakar şöyle konuştu:

"Biz Karaduvar’ı neyle biliriz, deniziyle, balığıyla, yeşilliğiyle biliriz. Bunları üreten, ortaya çıkaran emekçilerini tanırız.

Bir de patronlar var. Onlar Karaduvar’a bakınca başka şeyler görürler. Değerli araziler, ranta açılacak alanlar, yaşamları umursanmayacak insanlar görürler. KAR görürler, RANT görürler var. Biz bunları Kaz dağlarından, Akkuyu’dan, Artvin’den tanıyoruz. Bunlar memleketin dört bir yanında doğayı talan edenler. Havamızı, suyumuzu, toprağımızı pazara çıkaranlar.

Şimdi mahallemizde plastik fabrikası kuracaklarmış. Mahallemizin dört bir yanında kimyasal atık saçan tesisler yetmedi bir de burayı Özel Endüstri Bölgesi ilan edeceklermiş. Bize, Karaduvarlılara yaşayacak yer bırakmayacaklarmış.”