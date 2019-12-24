Karadeniz'de 40'ın üzerinde noktada orman yangını çıktı

Karadeniz Bölgesi'nde dün akşam saatlerinde, Ordu, Trabzon, Rize, Samsun ve Artvin'de 40'ın üzerinde noktada çıkan orman yangınlarının bir bölümü kontrol altına alınırken, bazı bölgelerde rüzgârın etkisiyle yayılan alevler yerleşim yerleri ve tarım arazilerine sıçradı. Öte yandan yangınların çıkış nedenine dair henüz net bir açıklama yapılamadı.

Karadeniz Bölgesi’nde Ordu, Trabzon, Rize, Samsun ve Artvin'de, 40'ın üzerinde farklı noktada orman yangını çıktı.

Rüzgârın etkisiyle yayılarak yerleşim yerleri ve tarım arazilerine sıçrayan, yangında şu ana kadar en az kullanılmayan 6 evin kül olduğu, fındık bahçelerinin zarar gördüğü belirtildi.

Kriz merkezi oluşturulduğu söylenirken, yangınların nedenine dair henüz yeterli bir açıklama yapılmadı. Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada 10 ayrı ilçede çıkan "örtü yangınları" için "rüzgârın şiddeti ve hava sıcaklığında artış beklendiği" söylenerek vatandaşlar tedbirli olmaya çağırıldı:

"İlimizin 10 ayrı ilçesinde (Akçaabat, Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Ortahisar, Sürmene ve Vakfıkebir) bugün (23.12.2019) akşam saatlerinde farklı noktalarda örtü yangınları meydana gelmiş olup, şu ana kadar 22 farklı noktada çıkan yangınlar ekiplerimizin müdahaleleriyle söndürülmüştür. Ayrıca, halen farklı noktalarda devam etmekte olan yangınlara da Trabzon Büyükşehir Belediyesi, TİSKİ, Orman Bölge Müdürlüğü, ilçe belediyeleri ve İl Jandarma Komutanlığımız ekiplerince müdahaleler sürdürülmektedir. Valiliğimizde, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında oluşturulan kriz merkezi marifetiyle, ekiplerimizin yangınlara müdahaleleri hassasiyetle takip ve koordine edilmektedir. Meteorolojik verilere göre, ilerleyen saatlerde rüzgârın şiddeti ve hava sıcaklığında artış beklendiğinden, vatandaşlarımızın yangınlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da, "örtü yangınları"nı söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirterek "Ciddi bir rüzgar var. Örtü yangını çok çabuk bir şekilde ilerleyebiliyor. Birinci derece riskli gördüğümüz yerlerde ekiplerimiz kritik noktalarda bekliyor" dedi.

BAZI EVLER TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği ve sabaha kadar bölgede nöbet tutulmasına neden olan yangın hakkında Trabzon Arsin Belediye Başkanı Sait Gürsoy, "Yangın mahallenin yüksek kesimlerinde çıktı. Yaklaşık 50 hektarlık alanda şiddetli rüzgârla beraber yayılan bir orman yangınına maruz kaldık. Şu an yangının yayıldığı bölgeye yakın olan köyde 5 evi tedbir amaçlı boşalttık. Bütün ekipler burada. Alevlerle mücadele ediyoruz" dedi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ise "Sabotaj olduğuna dair elimizde bir bulgu yok" diye konuştu. Karacabey, şiddetli rüzgar ve bölgeye 20 gündür yağmur düşmemiş olması nedeniyle alevlerin yayıldığını öne sürerek, yangınlarda can kaybı yaşanmadığını belirtti.

Yangınların çıkış nedenine dair henüz net bir açıklama yapılamadı.

ORDU, GİRESUN, ARTVİN, SAMSUN, TRABZON