Karaburun'daki yüzlerce yıllık göl kuruma tehlikesi altında

İzmir Karaburun'da bulunan ve göçmen kuşların uğrak yeri olan İris Gölü yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Pek çok canlı türünü barındıran gölün yer aldığı alanın imara açılmasından da endişe ediliyor.

İzmir Karaburun'da bulunan, göçmen kuşlar için dinlenme ve beslenmenin yanı sıra kuluçka bölgesi de olan İris Gölü, tabanına açılan kanallarla suyu boşaltılarak kurutulmaya çalışılıyor.

Konuyu Meclis'e taşıyan CHP İzmir Milletvekili ve Meclis Çevre Komisyonu Üyesi Mahir Polat, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergesi verdi. Polat, "İzmir Karaburun’da ikinci bir Dipsiz Göl vakası yaşanmasından korkuluyor" dedi.

'BÖLGE KAMULAŞTIRILMALIDIR'

Gölün olduğu alanın imara açılacağı dedikodularını dillendirerek, bölgenin kamulaştırılıp koruma altına alınması gerektiğini belirten Polat şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKA) ilan edilen Karaburun'da, Yarımada'nın tek sulak alanı olan, yüzlerce yıldır var olan İris Gölü tehlike altında. İris Gölü ve bulunduğu bölge göçmen kuşlar için dinlenme ve beslenmenin yanı sıra kuluçka bölgesidir. Bölge, nesli tükenmekte olan birçok canlı türüne ev sahipliği yapıyor. Flora ve fauna açısından zengin olan bu bölge 70’li yılların sonlarına doğru özel mülkiyete geçiyor. Tabanına açılan kanallarla suyu boşaltılarak kurutulmaya çalışılan göl, yapılan bu işleme rağmen yıllardır hayatta kalmayı başarmıştır. Gölün kuruması ile birlikte ekosistem ve çevre dengesi bozulacağı gibi birçok nesli tükenmekte olan hayvan da yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktır. Bunun önüne geçmek amacıyla bölge kamulaştırılarak koruma altına alınmalıdır."

Polat'ın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a soruları şöyle: