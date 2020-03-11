Karaburun'da meydan eylemi

Karaburun'da Eğlenhoca Köyü’nde yapılması planlanan meydan düzenlemesinin 'eski mezarlığın üzerine eğlence alanı inşa edildiği', 'ölülere saygısızlık yapıldığı' gibi iddialarla iptal edilmesine karşı eylem yapıldı. Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, konunun AKP İlçe Başkanı tarafından dillendirildiğini ve iddiaların gülünç olduğunu söyledi.

İzmir Karaburun’a bağlı Eğlenhoca Köyü’nde geçen Eylül ayında başlatılan meydan çalışmasının, AKP Karaburun İlçe Başkanı Adem Avcı’nın bazı basın kuruluşlarına yaptığı ihbarlar sonucu yarım kalmasına bölgede yaşayanlar tepki gösterdi.

Eğlenhoca Köy Meydanı’nda toplanan vatandaşlar, yıllardır kullanılan ve çok eskiyen meydana ilişkin düzenleme taleplerini ilettiklerni ve olumlu yanıt aldıklarını söyledi.

Eyleme katılan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, AKP İlçe Başkanı tarafından dile getirilen “eski mezarlığın üzerine eğlence alanı inşa edildiği”, “ölülere saygısızlık yapıldığı”, “ortaya insan iskeletlerinin saçıldığı” iddialarının kesinlikle gerçeği yansıtmadığını söyledi.

'SONDAJ KAZISI BAŞLATILACAK'

Erdoğan şunları söyledi:

“Meydanın düzenlemesi yapılırken, kot farkı olan kısımlarda muhtemel toprak kaymalarını önlemek için mevcut istinat duvarına ek yaptık. Ancak AKP İlçe Başkanı arkadaşımızın ihbarları sonucunda İzmir 1 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tedbir amaçlı olarak projeyi durdurmuştur.

Durdurma talebine gerekçe olan yazı ise Çeşme Müze Müdürlüğü’nün 7 Ocak 2020 tarihli raporudur. Bu raporda, alanda tespit amaçlı sondaj kazısının yapılması gerektiği ifade edilmektedir. Bölgede mezarlık bulunup bulunmadığına yönelik sondaj kazısı başlatılacak. Biz de hukuka ve yasalara saygımız gereği, ekiplerimizi sahadan çektik ve bekleme durumuna geçtik.”

'GÜLÜNÇ İDDİALAR'

Eğlenhoca’nın 400 yıldan fazla süredir yerleşime açık bir köy olduğunu hatırlatan Erdoğan, projeye başlamadan önce bölgenin imar planlarını ayrıntısıyla incelediklerini, alanın Karaburun Belediyesi’nin 118 yıllık tarihinde hiçbir zaman “mezarlık” vasfı olmadığını belirtti.

An itibarıyla Eğlenhoca Köy Meydanı’nın planlarda “zeytin ağaçlı tarla” vasfında olduğuna dikkat çeken Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Meydan çalışmasının durdurulması köylümüzü, çiftçimizi mağdur etmiş, yurttaşlarımıza geçim kaynağı fırsatı yaratma çabalarımızı baltalamıştır. İddialara konu olan ‘eğlence mekânı, düğün salonu’ yapmak gibi bir düşüncemiz hiçbir zaman olmadı. Vehime dayanan bu gülünç iddiaları reddederken, iddia sahiplerini ciddiyete davet ediyoruz."

19 NİSAN AKP İLÇE KONGRESİ’NE HAZIRLIK MI?

Erdoğan, "AKP Karaburun İlçe Başkanı arkadaşımızın, kendisine ulaşan her türlü bilgiyi sorgulamadan ve teyit etmeden basın kuruluşları paylaşmasını, 19 Nisan tarihinde yapılacak İlçe Başkanlığı seçimlerinde siyasi yerini sağlamlaştırma çabasının bir örneği olarak görüyoruz. Herhangi bir siyasi partinin iç işlerine karışmak gibi bir düşünce ve çabamız hiçbir zaman olmadı. Bu partilere AKP’de dâhildir" diye konuştu.